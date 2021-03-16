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В Минсельхозе не исключили отказ от вмешательства в регулирование экспорта зерна

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Минсельхоз готов отказаться от вмешательства в регулирование экспорта зерна в случае нормализации ситуации на зерновом рынке. Об этом во вторник, 16 марта, заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев в ходе заседания комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

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Она будет нивелировать рост цен на глобальном рынке и стимулировать АПК

«Как только ситуация стабилизируется, мы готовы будем рассмотреть разные другие подходы к регулированию этого рынка, в том числе и исключая вообще какое бы то ни было вмешательство. Но пока мы вынуждены заниматься тем, чтобы за границу не вывезли весь наш объем зерна. Это крайне важно», ― сказал он.

Патрушев добавил, что ведомство было вынуждено ограничить экспорт для корректировки внутренних цен.

Правительство России 8 февраля утвердило формулу расчета гибкой экспортной пошлины на пшеницу, кукурузу и ячмень со 2 июня 2021 года. Для расчета пошлины будут применяться данные о цене зарегистрированных на бирже экспортных контрактов на пшеницу, ячмень и кукурузу.

Ранее, 4 февраля, глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявлял, что с 1 апреля водится механизм регистрации экспортных контрактов на зерно на бирже.

В конце января премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о повышении экспортной пошлины пшеницы с €25 до €50 за тонну с 1 марта, а также о введении с 15 марта по 30 июня экспортной пошлины на кукурузу в размере €25, на ячмень — €10 за тонну.

Тогда же сообщалось, что Минэкономразвития следит за ценовой конъюнктурой на рынке зерновых, а в случае необходимости готово и дальше корректировать механизм регулирования их экспорта.

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