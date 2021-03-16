В России оценят эффективность «ЭпиВакКороны» против штамма COVID-19 из ЮАР

Роспотребнадзор намерен проверить эффективность вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» против южноафриканского штамма вируса. Об этом во вторник, 16 марта, сообщили пресс-службе ведомства.

«Да, мы планируем проведение экспериментов, призванных определить эффективность сыворотки привитых людей в отношении южноафриканского варианта коронавируса», — отметили в Роспотребнадзоре.

5 марта гендиректор Центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона» будет доступна для россиян со второй половины марта в рамках масштабной вакцинации.

В тот же день в Роспотребнадзоре сообщили, что вакцина получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет.

О получении препаратом регистрационного удостоверения объявил 14 октября 2020 года президент России Владимир Путин.

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