В Совфеде оценили заявление норвежского политика о принадлежности Крыма

Новое поколение политиков будет со временем менять враждебную риторику в отношении России и воссоединения страны с Крымом. Об этом 16 марта заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Таким образом Джабаров отреагировал на заявление норвежского политика Хендрика Вебера, признавшего законность референдума в Крыму, проведенного в 2014 году.

«Я думаю, что заявление норвежского политика — только начало. Со временем подобных заявлений будет становиться больше. И тема «изоляции Крыма» отпадет сама по себе… Всё больше и больше политиков, в том числе крупных политиков западных стран, будут делать подобные выводы… Я уже не говорю про общественных деятелей, которые прозреют еще раньше», — цитирует RT слова сенатора.

Джабров также отметил, что все политики знают о законности проведенного референдума, однако придерживаются точки зрения, заточенной на противостояние с Россией. По мнению сенатора, в ближайшие годы западные политики примут новые реалии.

Ранее в этот день руководитель общественной организации «Народные дипломаты Норвегии», норвежский политик и бизнесмен Хендрик Вебер выразил мнение, что Крым имел полное право вернуться в состав России, аннексии острова не было.

Глава Крыма Сергей Аксенов во вторник выразил уверенность в том, что при принятии решения на референдуме 2014 года граждане руководствовались восстановлением исторической справедливости.

Крым вернулся в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва не раз утверждала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.