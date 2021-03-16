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Новый Ледовый дворец возведут в Архангельске

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В Архангельске планируется построить новый Ледовый дворец с искусственным льдом. Об этом ИА FlashNord сообщили в пресс-службе региональной администрации.

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Проект подготовят к концу 2021 года. Строительные работы запланированы на 2023-2024 годы.

Новый спортобъект появится в округе Майская Горка. Площадь застройки составит 3,5 тыс. кв. м.

«С учетом перспектив по активной жилой застройке район, на мой взгляд, выбран правильно. Это будет первый достойного качества Ледовый дворец в Архангельске», — заявил губернатор региона Александр Цыбульский.

Конкурс на проектирование объявят в апреле. Максимальная стоимость контракта составит 8,3 млн рублей. Средства выделят из регионального бюджета.

Ранее сообщалось о строительстве нового Ледового дворца в Находке (Приморский край), которое должно начаться в этом году. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2022 году.

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