Глава украинского МИДа посоветовал ЕС не пересматривать отношения с РФ

Евросоюзу пока преждевременно пересматривать отношения с Россией в лучшую сторону и следует сохранять их на текущем уровне. Об этом 16 марта заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе брифинга со словенским коллегой Анже Логаром.

Кулеба напомнил, что в конце марта в ЕС должна пройти дискуссия по стратегии отношений с РФ.

«В настоящее время принципиально важным является сохранение пяти фундаментальных принципов отношения ЕС к России», — передает его слова «Интерфакс-Украина».

По словам главы украинского МИДа, «пока нет никаких предпосылок к возвращению к business as usual (обычному ведению бизнеса. — Ред.) с Россией» и пересматривать отношения с РФ «в лучшую сторону» можно будет лишь после того, как сама Россия «начнет вести себя лучше».

Ранее, 13 марта, посол Европейского союза в РФ Маркус Эдерер предложил создать новый план действий в отношениях с Москвой. Он подчеркнул, что позиция, занимаемая ЕС в отношении России, нуждается в пересмотре, так как главным ее фокусом является конфликт на Украине.

Эдерер также посоветовал главе дипломатии Жозепу Боррелю разработать шаги, позволяющие изменить ситуацию в отношениях сторон.

10 марта, в ходе встречи постпредов стран Евросоюза, дипломаты предложили уточнить сферы избирательного сотрудничества с РФ, которые в перспективе можно было бы обсудить на саммите лидеров государств организации 25–26 марта. Так, Италия указала на возможность экономического сотрудничества, Германия — на сотрудничество в области климата, Польша, Эстония, Литва подчеркнули важность выполнения Минских соглашений.

Отношения России и Запада ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году и возвращения Крыма в состав РФ. Тогда же Киев начал военную операцию против жителей Донбасса. Украинские власти, США и ЕС, а также ряд других стран возложили ответственность за ситуацию на Россию и ввели санкции, под которые попали физлица, компании и сектора российской экономики.

Москва неоднократно заявляла, что процедура воссоединения Крыма с Россией соответствовала нормам международного права и что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.