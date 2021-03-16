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Экологи не обнаружили загрязняющих веществ в воздухе в Мурино

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В Мурино (Ленинградская область) после жалоб местных жителей провели исследование воздуха. Превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ не обнаружено, рассказали в комитете Госэконадзора Ленинградской области.

По данным ведомства, образцы воздуха отобрали сотрудники ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль». Пробы были взяты на границе Мурино и промзоны «Медвежий стан», около площадки ООО «Фаворит», на территории самой промзоны и в Мурино, пишет телеканал «78».

В региональной администрации сообщают, что целью исследования являлось определение возможного превышения ПДК диоксида азота, аммиака, диоксида серы, сероводорода, оксида углерода и аэрозольных частиц.

Следить за ситуацией продолжает комитет госэконадзора, лаборатория проводит регулярные замеры состояния воздуха в Мурино.

Ранее в марте глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что в России необходимо создать экорейтинг предприятий, чтобы способствовать формированию новой экологической политики государства. По ее словам, данный рейтинг содержал бы данные предприятий о соблюдении экологических требований, чтобы россияне видели, «кто и как работает».

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