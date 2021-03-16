В Кремле напомнили о законности присоединения Крыма к России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что референдум о воссоединении Крыма с Россией основывался на нормах международного права

«Референдум был законным не только на ваш взгляд, тот референдум был законным с точки зрения международного права, с точки зрения законов Украины», — отметил представитель Кремля.

По его словам, особый статус Крыма был «четко прописан» в законодательстве. Песков отметил, что в Кремле не допускают возможности того, что другие части страны смогут проводить референдумы по выходу из состава России, так как это будет являться нарушением закона.

«Это будет, является нарушением основного закона Российской Федерации. Поскольку речи о нарушении основного закона Российской Федерации идти не может и не должно, то подобную даже эвентуальную возможность, возможность такой постановки вопроса мы не обсуждаем», — сказал Песков.

Ранее в тот же день Песков отметил, что личности организаторов референдума скрыты, так как многие из них работают «в чувствительных сферах».

Ранее во вторник депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил, что волеизъявление крымчан, проголосовавших за воссоединение с Россией, может быть признано в западных странах после смены политических элит, которые прекратят расширение НАТО на восток.

Норвежский политик и бизнесмен Хендрик Вебер также заявил, что Крым имел полное право вернуться в состав России, аннексии полуострова не было.

Крым вошел в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура проходила в соответствии с международным правом. Но до сих пор Киев считает полуостров своей территорией. Москва не раз заявляла, что вопрос принадлежности Крыма навсегда закрыт.