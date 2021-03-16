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Тело замерзшей насмерть женщины обнаружили на берегу реки в Ленобласти

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На берегу реки Волхов в городе Кириши Ленинградской области обнаружили тело женщины, замерзшей насмерть. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Личность погибшей установлена. Ей оказалась 44-летняя местная жительница, объявленная в розыск 14 марта как пропавшая.

Установлено, что женщина сильно поссорилась со своим сожителем и употребила спиртные напитки. По предварительной информации, в состоянии сильного алкогольного опьянения она гуляла по берегу реки, который осыпался. Подняться самостоятельно пострадавшая не смогла, в результате чего замерзла насмерть.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В конце феврале во время бурана в Челябинской области погибла 66-летняя женщина. Она возвращалась домой с работы на такси, но из-за плохой видимости заблудилась и не смогла дойти до подъезда. Ее тело обнаружили на следующее утро во время расчистки снега.

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