В Москве задержали продавца фальшивых справок о вакцинации от COVID-19

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в изготовлении и продаже поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса. Об этом во вторник, 16 марта, сообщили пресс-службе Министерства внутренних дел РФ.

«В ходе мониторинга сети Интернет оперативники обнаружили объявление о продаже гражданам фальшивых медицинских документов, подтверждающих вакцинацию, без фактического ее прохождения. Для получения такого сертификата онлайн предлагалось перевести денежные средства на банковскую карту. Цена варьировалась от четырех до пяти тысяч рублей в зависимости от срока изготовления», — говорится в сообщении.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, в результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника, которым оказался 30-летний житель Москвы. Мужчина пояснил, что торговать сертификатами начал с осени 2020 года. На эту мысль его навел подобный документ, который он увидел у знакомой.

В отношении подозреваемого уже возбудили уголовное дело по статьей 327 УК РФ («Подделка, изготовление или обороте поддельных документов»). Москвичу избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

14 марта в пресс-центре МВД РФ сообщили, что поддельные денежные купюры всё чаще стали продавать онлайн. По имеющейся у ведомства информации, в 2020 году в России число преступлений, связанных с подделкой и продажей фальшивых денег, выросло на 6%. По итогам минувшего года было зафиксировано 18 тыс. 700 таких преступлений. Полиция выявила 805 человек, причастных к подделке банкнот. В суды направлено более тысячи уголовных дел.