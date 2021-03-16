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Эксперты прокомментировали рекордный рост индекса Мосбиржи

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Рост российских биржевых индексов Мосбиржи и РТС вызван общим оптимизмом мировых площадок и растущими котировками нефти, заявил «Известиям» 16 марта управляющий директор ИК «Универ Капитал» Артем Лютик.

Ранее в этот день российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по информации на 10:00 мск индекс Московской биржи прибавил 0,45% и дорос до отметки в 3600,68 пункта, обновив исторический максимум.

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«На протяжении последнего времени биржи растут во всем мире на фоне принятия пакета стимулирующих мер для американской экономики», — сказал специалист.

По его словам, в российском секторе значительно увеличилась доходность компаний сырьевого сектора, что вызвало интерес со стороны иностранных и российских инвесторов — они начали активнее скупать акции отечественных компаний, входящих в первый эшелон на бирже.

Суммарный приток иностранных инвестиций в российские бумаги с начала марта 2021 года составил $190 млн, а с начала года — более $1,2 млрд.

«Приток инвесторов в российские акции увеличивает капитализацию эмитентов — стоимость их бизнеса растет пропорционально вливаниям со стороны инвесторов. Это имеет опосредованное влияние на экономику страны — растет интерес к тому, чтобы вкладываться в акции наших компаний», — заключил Лютик.

В свою очередь аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Бадьянов заявил, что оптимизм инвесторов, которые активно вкладывают средства в акции, связан с увеличением числа вакцинированных граждан и новыми финансовыми стимулами со стороны правительства США, которое одобрило пакет мер поддержки на $1,9 трлн.

15 марта сообщалось, что курсы евро и доллара на Московской бирже снижаются. Стоимость американской валюты впервые с 17 декабря опустилась ниже 73 рублей.

В тот же день доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб заявил, что нынешняя ситуация с курсом валют — это длительные колебания, которые происходят с конца зимы — начала весны. По его мнению, в 2021 году будет наблюдаться «достаточно стабильный» общий тренд.

13 марта финансовый аналитик Андрей Кузнецов предрек рублю укрепление позиций. При этом, по его мнению, доллар ждет серьезный обвал.

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