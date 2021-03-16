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В Словакии заявили об успешных лабораторных испытаниях «Спутника V»

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Лабораторные испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V», разрешение на применение которой в стране без предварительной регистрации в Евросоюзе выдало национальное министерство здравоохранения, в республике прошли успешно. Об этом сообщил 16 марта телеканал ТА-3.

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Испытания на морских свинках и мышах проводились в лаборатории специализированного фармацевтического завода на востоке Словакии. Власти республики на этом предприятии хотели бы разместить лицензионное производство вакцин от COVID-19, в том числе «Спутник V».

11 марта сообщалось, что министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи подал в отставку в целях урегулирования разногласий в правительственной коалиции страны.

4 марта стало известно, что словацкие политики приветствовали начало экспертизы «Спутника V» в ЕМА.

Препарат «Спутник V» стал первой в России и мире вакциной от COVID-19. Его разработали специалисты Центра имени Гамалеи. «Спутник V» зарегистрировали 11 августа прошлого года.

Согласно информации, опубликованной медицинским журналом The Lancet, по итогам третьей фазы клинических испытаний эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев, в отношении тяжелых случаев коронавируса — 100%.

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