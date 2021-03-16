На конкурс президентских грантов поступило рекордное число заявок

На конкурс Фонда президентских грантов поступило рекордное число заявок. Некоммерческие организации представят 12 255 проектов. Более 50% участников запросили гранты от 500 тыс. до 3 млн рублей, сообщает телеканал «Известия». Самыми популярными грантовыми направлениями среди участников стали охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, проекты в области культуры и социальная поддержка граждан. По результатам конкурса распределят более 4 млрд рублей. Итоги подведут в июне, с 1 июля начнется финансирование победивших проектов.

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