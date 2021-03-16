Начальнику таможни Астрахани предъявили обвинение в превышении полномочий

Начальнику Астраханской таможни Южного таможенного управления ФТС России Ильдару Саидову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом во вторник, 16 марта, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Фигуранта обвинили в превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 Угогловного кодекса России).

По данным следствия, августе 2019 года Советским районным судом города Астрахани рассматривалось дело об административном правонарушении в связи с несоблюдением таможенной процедуры ООО «Судоремонтное предприятие «Альянс-Шиппинг». В его рамках был наложен арест на морское грузовое судно «Генрих Гасанов». «По данным следствия, в этот период Саидов, превышая свои должностные полномочия, дал письменное распоряжение на отход судна из Российской Федерации в Исламскую Республику Иран», — добавила Петренко.

В итоге его незаконные действия сделали невозможным взыскание наложенного судом штрафа в сумме более 83 млн рублей и существенное нарушение установленного законом порядка деятельности подразделений ФТС России.

Саидов задержан следователями во взаимодействии с ФСБ России. Следствие намерено ходатайствовать об его аресте.

Накануне Басманный суд Москвы отправил в СИЗО бывшего начальника отдела Санкт-Петербургской таможни Олега Гусева, обвиняемого в получении взятки в размере 20 млн.