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Skoda отзовет в России для ремонта почти 700 автомобилей

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Чешская компания Skoda отзывает в России 685 автомобилей Octavia, проданных в период с 2014 по 2016 годы. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба «Росстандарта».

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«Причина отзыва транспортных средств: из-за ошибки программного обеспечения блока управления двигателя может возникать риск некорректного функционирования системы рециркуляции отработавших газов», — говорится в сообщении пресс-службы «Росстандарта».

Дилеры Skoda проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На всех отзываемых автомобилях будет выполнено обновление программного обеспечения блока управления двигателя.

8 февраля сообщалось, что российские дилеры компании Skoda в начале 2021 года приостановили выдачу автомобилей Octavia нового поколения.

Причина — в бортовой системе экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, у которой возникли проблемы с активацией. В компании Skoda рассказали, что проблема уже почти решена, однако дату начала выдачи машин не назвали. Таких автомобилей по всей России около 2 тыс.

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