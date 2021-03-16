РКН потребовал от Google разблокировки ограничений с фильма «Ржев»

От Google требуют снять ограничения с российского фильма. Речь идет о картине «Ржев. 500 дней в огне». Официальное письмо в компанию направил Роскомнадзор. На YouTube на видео выставлено ограничение по возрасту из-за сцен насилия, передает телеканал «Известия». Фильм в Google считают неприемлемым для пользователей. В Роскомнадзоре считают, что компания Google нарушает права пользователей, ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

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