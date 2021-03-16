ЕС перенес сроки поставок Киеву остатков вакцин от COVID-19

Сроки поставки вакцин от коронавируса на Украину сдвинуты из-за срыва поставок препаратов в страны Евросоюза. Об этом во вторник, 16 марта, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе пресс-конференции с коллегой из Словении Анже Логаром.

«У нас с прошлого года есть переговоры и договоренности с некоторыми странами ЕС о том, что они поделятся с Украиной вакциной, и конкретные договоренности были достигнуты. Но график поставок вакцин в сами страны ЕС был, по сути, сорван, и сдвинулись даты, когда эти страны могут поделиться с нами остатками вакцины», — сказал украинский министр.

12 марта, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту Австрии Александеру Ван дер Беллену с просьбой о помощи в получении вакцины против COVID-19 в рамках проекта COVAX от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ван дер Беллен подчеркнул готовность к принятию решения, которое позволит добиться этой цели в рамках инициативы проекта COVAX, который призван содействовать получению вакцин от коронавируса менее благополучными странами.

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в стране началась третья волна пандемии коронавирусной инфекции. Он заявил, что число заболевших увеличивается ежедневно, в связи с чем Украина может вернуться к модели локдауна.

Вакцинация от коронавируса началась в стране 24 февраля. Применяется индийская вакцина Covishield совместного производства AstraZeneca/Oxford. Отмечалось, что из Индии в страну доставили 500 тыс. доз Covishield.

Между тем 60% украинских медиков отказались делать прививки из-за недоверия к привезенному индийскому препарату.

Российскую вакцину «Спутник V» Киев регистрировать отказался.Всего на Украине зарегистрированы три вакцины — Covishield, Pfizer и китайская CoronaVac производства Sinovac Biotech.