Снег упал с крыши пятиэтажки на коляску с ребенком в Балашихе

Снег упал с крыши пятиэтажного дома на коляску с ребенком в Московской области. Об этом во вторник, 16 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что инцидент произошел в Балашихе.

«С крыши пятиэтажного дома снег упал на коляску с 11-месячным ребенком. Он пострадал и был доставлен Балашихскую областную больницу № 2», — отметил собеседник агентства.

Как добавил источник, ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму. Подробности и обстоятельства случившегося устанавливаются.

14 марта сообщалось, что ребенок упал со скалодрома в батутном центре на юго-востоке Москвы. Правоохранители организовали проверку по факту инцидента. Они намерены установить подробности и причины произошедшего и оценить безопасность оказываемых в батутном центре услуг.