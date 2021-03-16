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Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией

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Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией до 16 апреля. Об этом во вторник, 16 марта, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19 в РФ.

Отмечается, что такое решение принято в связи с эпидемиологической ситуацией в королевстве.

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«Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 апреля 2021 года», — отметили в ведомстве.

Ранее, 16 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возобновлении авиасообщения с другими странами надо адресовать главе штаба по предупреждению завоза новой коронавирусной инфекции — вице-премьеру Татьяне Голиковой. Он указал, что в Европе в настоящее время ситуация с заболеваемостью COVID-19 крайне нестабильная.

4 марта в Великобритании выявили новый штамм коронавируса. Сообщалось, что этот вариант COVID-19 имеет общую мутацию с южноафриканским и бразильским вариантами. На тот момент было известно о 16 заболевших, они были изолированы, а их социальные контакты отслеживаются.

Ранее также стало известно, что британский вариант коронавируса B.1.1.7, выявленный в стране осенью 2020 года, оказался вдвое смертоноснее предыдущих вариаций инфекции, сообщили ученые.

Россия приостановила полеты в страну с 22 декабря прошлого года.

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