Проблема стихийных свалок на территориях садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) и вблизи дачных поселков не теряет остроты, несмотря на проводимые в России более двух лет преобразования. Вывоз мусора с территорий СНТ — одно из узких мест нововведений. Оператору намного проще обслужить 400-квартирный дом, чем колесить по дачным улицам за те же деньги.

Доля переработки отходов составляет 27% в Италии, около 42% во Франции, от 60% до 70% в Германии, около 34% в США, до 50% в Канаде, 46% в Японии и около 10% в Китае, который до недавнего времени импортировал мусор из Европы. В России, по данным Счетной палаты, к концу 2020 года перерабатывалось около 7% мусора, а 90% складировалось на полигонах и свалках.

Издержки века потребления

Судя по международному опыту, лучший способ борьбы с мусором — отказ от выпуска одноразовых вещей и упаковок. Начать можно с запрета на продажу пластиковых пакетов в супермаркетах, как поступили в Таиланде, например. Второе — научить и убедить граждан участвовать в процессе, то есть самостоятельно сортировать накопившийся мусор. Третье — использовать отходы вторично, после переработки.

Жители Европы, Америки, Японии учатся грамотному обращению с отходами почти 50 лет. Осознать, что в борьбу с засорением планеты должен включиться каждый — первая ступень мусорной реформы. Стоит одному человеку выбросить в контейнер с пластиком пищевые отходы, и забота десятков соседей пойдет насмарку. Кстати, все ли знают, что в Москве синие контейнеры предназначены для сбора вторсырья (бумаги, картона, стекла, металла и пластика), а серые — для смешанных отходов, в том числе остатков пищи?

Со стартом мусорной реформы в России плата за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) резко увеличилась, но именно СНТ получили послабления, позволяющие самостоятельно выбирать порядок расчетов: по нормативам или по объему вывозимого мусора. Суммы оплаты различаются в 5–7 раз. По факту платить, конечно же, выгоднее. Чтобы выбрать второй вариант, достаточно организовать на территории СНТ контейнерную площадку.

Разорительная чистота

Один проводит на даче всё лето, а другой может приезжать всего несколько раз в году. Платить же, по новым правилам, СНТ должно за каждого участника в обязательном порядке. Если расчет идет по нормативу, сослаться на отсутствие мусора или вывоз своими силами в город (чтобы не платить), нельзя. Во-первых, городская система утилизации отходов не рассчитана на переработку мусора еще и с СНТ. Во-вторых, если человек проживает за городом, закон дал ему право подтвердить такой факт специальной справкой от председателя. Ему сделают перерасчет коммунальных услуг, чтобы не было задвоения оплаты за вывоз мусора.

Собственники садовых участков столкнулись в 2019 году с ситуацией, когда они неожиданно оказались должны регоператору, часто даже не зная о его существовании. Поскольку реформа стартовала в начале года, обязанность заключить договор с региональным оператором у СНТ возникла уже в январе. Но для заключения договора с оплатой по факту необходимо, в соответствии со всеми требованиями, оборудовать контейнерную площадку. Члены СНТ узнали об этом в апреле-мае, когда первый раз приехали на свои участки после межсезонья, — к этому моменту уже начислялась плата по нормативам.

Стоимость оборудования контейнерной площадки — 150–200 тыс. рублей, и около 50 тыс. рублей стоит установка бункера для негабаритного мусора, а совокупно дачники России потратят на нововведения около 246 млрд рублей. Это только подготовительные мероприятия, не считая самой оплаты вывоза мусора. Эти траты должны поровну поделить между собой владельцы участков.

С одной стороны, у кого-то возникли долги по оплате вывезенного мусора, который по факту иногда никто и не вывозил, а с другой — непредвиденные финансовые расходы. И кто-то решил не участвовать в реформе вообще. Но это оказалось невозможным, суды встали на сторону региональных операторов, платить пришлось. Сознательное же захламление территории собственного СНТ можно назвать «выстрелом в ногу» — грязь и зловония в итоге достанутся зачинщику.

Объективную сложность создает то, что многие СНТ имеют корни, уходящие в советское время, когда дачи создавались усилиями отдельных предприятий и ведомств. В регионах во многих бывших дачных поселках не осталось и 20% участников, а оставшиеся в большинстве пенсионеры. Документы о выделении участков для садоводства создавались еще советами народных депутатов. На бумаге некоторые СНТ в разы больше, чем фактически, с этим тоже нужно разбираться, ведь и «мертвые души» оказались должниками. Хотелось бы, чтобы власти здесь действовали «по-хорошему», с пониманием: нельзя россиянину без раскачки и утруски, менталитет не тот.

По-хозяйски, со знаком минус

В СНТ злоупотребления выражаются в выбрасывании в общие контейнеры негабаритного и строительного мусора, а также сухой травы, комков почвы, испорченных продуктов — того, что на даче должно идти в компостные ямы, а потом возвращаться на грядки в виде удобрений. Негабаритный мусор можно распилить, разобрать на мелкие части и что-то из отходов сжечь (соблюдая правила), что-то сдать в металлолом, что-то сделать более компактным (смятая пластиковая бутылка уменьшается в объеме в пять раз). А если нужно утилизировать крупные вещи или строительный мусор, обратиться к тому же оператору, который обслуживает СНТ, для предоставления специального бункера.

Возможно, причина в недостатке практики и привычек. Но иногда дело в пренебрежении законом, будь то оставленный в неположенном месте мусор, сброс в водоемы нечистот из септиков, незаконная вырубка деревьев, отказ от оплаты электроэнергии или нарушение правил пожарной безопасности. Главным наказанием по факту остается общественное порицание и устное предупреждение, «разговор» с председателем. Иногда бывают такие злоупотребления, что сложно подобрать слова для описания масштаба «разгула».

В Нижнем Новгороде «черные» операторы завалили мусором около 7 га площади СНТ из 15. А началось всё с того, что некий предприниматель, скупив несколько участков, начал завозить на них мусор под видом выравнивания рельефа, и правление СНТ, вкупе с соседями, были бессильны. Когда гора мусора выросла с девятиэтажный дом, всё закончилось объявлением чрезвычайной ситуации и возбуждением уголовного дела. В Японии за аналогичный проступок возможен штраф до 10 млн иен (более $90 тысяч) или даже тюремное заключение на срок до пяти лет.

Есть и иной опыт — создание условий и раздача поощрений. В некоторых странах продукты фармацевтики — старые таблетки, упаковки от них, термометры и так далее — можно сдать в любую аптеку, чтобы токсичные вещества не попадали ни в переработку, ни на общий полигон. То же с отработанными батарейками и аккумуляторами, содержащими ртуть лампами — их принимают некоторые специализированные магазины. Интересен опыт создания программ лояльности, когда, зарегистрировавшись на специальных сайтах, каждый может за раздельно собираемый мусор получать бонусы, а иногда и деньги или продукты.

Хочется, чтобы конфликт интересов, возможный при запуске мусорной реформы, не отразился пагубно на экологии. Природа не должна стать объектом для проявления протеста или недовольства. В конечном счете она всегда на стороне человека.

Автор — эксперт в области экологии развития прибрежных территорий Волги, председатель совета директоров АО «Берега»

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