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Путин обсудил с главой Подмосковья ситуацию с COVID-19

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Прошедший 2020 год стал для Московской области очень сложным из-за пандемии коронавируса. Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, отмечается 16 марта на сайте Кремля.

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«В части COVID мы третьи по количеству выявленных случаев. С первого дня все те решения, которые вы принимали, поддержка в совокупности за 2020 год — федеральный бюджет нам выделил 30 млрд рублей, плюс 60 млрд мы своих денег потратили на то, чтобы сохранить здоровье людей», — отметил Воробьев.

Он указал, что было развернуто большое количество инфекционных коек, осуществлены выплаты врачам.

По словам Воробьева, в настоящее время ситуация с заболеваемостью стабилизировалась, видно снижение числа новых случаев коронавируса.

«Ваше поручение по вакцинации мы активно выполняем. Активно — это значит не только в поликлиниках и стационарах, но и передвижные ФАПы приезжают на предприятия для того, чтобы люди, которые проходную пересекают, могли тут же сделать прививку», — добавил глава региона.

Также Путин и Воробьев обсудили экономическую ситуацию в Подмосковье. Экономика региона закончила год в росте — 2,5% по доходам. Регион растет, по приросту населения ежегодно прибавляется 80–90 тыс. жителей, отметил Воробьев. За последние годы власти Московской области построили 166 школ, в прошлом году сдали 32 школы.

Воробьев поблагодарил Путина за развитие пригородного сообщения с Москвой.

«Жители справедливо требуют открытия следующих линий, МЦД-3, МЦД-4. Почему — потому что быстро, комфортно. И вместо 138–140 рублей мы сделали проезд унифицированный — 50 рублей», — подчеркнул он.

Ранее в марте Воробьев рассказал, что власти Подмосковья очень активно агитируют население сделать прививку. Решение об этом остается добровольным, процесс требует чуткости, отметил он. Говоря о ситуации с инфекцией в Подмосковье, он выразил мнение, что «ковид уходит». В начале марта в Подмосковье значительно уменьшили число коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.

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