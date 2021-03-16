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Длительность комендантского часа увеличили для подростков на Урале

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Депутаты Свердловской области увеличили на территории региона длительность комендантского часа для детей и подростков. Летними вечерами они будут гулять на час меньше. Соответствующие поправки внесены в закон о мерах по недопущению нахождения детей в опасных местах и в общественных местах в ночное время.

Как заявил региональный министр образования и молодежной политики Юрий Биктуганов, это необходимо для предотвращения посещения несовершеннолетними мест, где употребляют табачную и алкогольную продукцию. По его словам, которые приводит ИА «Ура.ру», в прошлом году в ночное время было задержано порядка 6 тыс. подростков.

Если ранее детям было запрещено появляться на улицах населенных пунктов области с 23:00 до 6:00 в период с 1 мая по 30 сентября и с 22:00 до 6:00 с 1 октября по 30 апреля, то отныне несовершеннолетние должны всегда возвращаться домой до 22:00.

В более позднее время они имеют право находиться в общественных местах только в сопровождении родителей или законных представителей. В противном случае полиция их задержит и передаст родителям, которым грозит штраф.

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