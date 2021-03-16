В ГД предложили включить в нацпроект по жилью проблему обманутых дольщиков

Было бы целесообразным включить в национальный проект «Жилье и городская среда» показатель восстановления прав обманутых дольщиков в России. Об этом заявил руководитель рабочей группы президиума генсовета «Единой России» по защите прав участников долевого строительства Александр Якубовский на совещании партии по этому нацпроекту во вторник, 16 марта.

«Считаю целесообразным включить как отдельное направление национального проекта «Жилье и городская среда» и один из его целевых показателей с утвержденным планом-графиком вопрос восстановления прав обманутых дольщиков путем либо достройки проблемного объекта, либо выплаты компенсации», — сказал Якубовский.

Депутат предложил установить публичный контроль по исполнению решений наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства и дорожных карт регионов по этому вопросу. По его словам, без решения проблемы обманутых дольщиков нацпроект не будет успешно реализован.

Он напомнил, что кроме федерального Фонда дольщиков действуют и региональные фонды, которые могут привлекать бюджетные и частные средства на завершение долгостроев или выплату компенсаций.

В Едином реестре проблемных объектов на сегодняшний день есть информация не менее чем о 2,8 тыс. долгостроях на более чем 17,1 млн кв. м в 74 регионах России.

Ранее, 11 марта, генеральный директор Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Константин Тимофеев заявил, что решение проблемы обманутых дольщиков в стране требует почти 300 млрд рублей с учетом денег, которые уже выделили. Он отмечал, что в России порядка 2,2 тыс. объектов находятся в реестре проблемных и, возможно, дополнительно появится еще более 10% объектов.

В тот же день фонд предложил обманутым дольщикам снизить ставки по ранее оформленной ипотеке.

В нацпроект «Жилье и городская среда» входят федеральные проекты «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Проект призван обеспечить ежегодный ввод в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.