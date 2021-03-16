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В ГД предложили включить в нацпроект по жилью проблему обманутых дольщиков

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Было бы целесообразным включить в национальный проект «Жилье и городская среда» показатель восстановления прав обманутых дольщиков в России. Об этом заявил руководитель рабочей группы президиума генсовета «Единой России» по защите прав участников долевого строительства Александр Якубовский на совещании партии по этому нацпроекту во вторник, 16 марта.

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«Считаю целесообразным включить как отдельное направление национального проекта «Жилье и городская среда» и один из его целевых показателей с утвержденным планом-графиком вопрос восстановления прав обманутых дольщиков путем либо достройки проблемного объекта, либо выплаты компенсации», — сказал Якубовский.

Депутат предложил установить публичный контроль по исполнению решений наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства и дорожных карт регионов по этому вопросу. По его словам, без решения проблемы обманутых дольщиков нацпроект не будет успешно реализован.

Он напомнил, что кроме федерального Фонда дольщиков действуют и региональные фонды, которые могут привлекать бюджетные и частные средства на завершение долгостроев или выплату компенсаций.

В Едином реестре проблемных объектов на сегодняшний день есть информация не менее чем о 2,8 тыс. долгостроях на более чем 17,1 млн кв. м в 74 регионах России.

Ранее, 11 марта, генеральный директор Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Константин Тимофеев заявил, что решение проблемы обманутых дольщиков в стране требует почти 300 млрд рублей с учетом денег, которые уже выделили. Он отмечал, что в России порядка 2,2 тыс. объектов находятся в реестре проблемных и, возможно, дополнительно появится еще более 10% объектов.

В тот же день фонд предложил обманутым дольщикам снизить ставки по ранее оформленной ипотеке.

В нацпроект «Жилье и городская среда» входят федеральные проекты «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Проект призван обеспечить ежегодный ввод в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

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