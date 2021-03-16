В Кремле ответили на заявления Запада о «российской угрозе»

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал новую стратегию оборонной и внешней политики Великобритании, в которой, по информации СМИ, Россия указывается в числе главных угроз.

«Конечно, подобный конфронтационный настрой может действительно вызывать только сожаление и даже озабоченность», — заявил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что такой подход не имеет никакого отношения к реальному положению дел. По его словам, Россия не была и не является ничьим противником, страна не представляет собой угрозу.

«Наоборот, как об этом неоднократно говорил президент Путин, мы выступаем за нормализацию и развитие добрых и взаимовыгодных отношений со всеми странами, мы хотим добрых отношений», — сказал представитель Кремля.

В статье The Sunday Times от 14 марта указывалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на этой неделе представит комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики. Россию в документе называют «самой большой угрозой». Это якобы вызвано частыми «агрессивными вторжениями» в воздушное пространство Британии и приписываемой Москве готовностью на территории королевства «убивать диссидентов».

В тот же день в комитете по обороне палаты общин парламента Великобритании заявили, что потенциальный вооруженный конфликт с Россией может закончится не в пользу Лондона. По информации ведомства, многие боевые машины в стране служат более 30 лет и имеют низкую механическую надежность.