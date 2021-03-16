Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Авто
Автопроизводителей обяжут собирать данные о состоянии машин в России
Мир
Врач спрогнозировал новое ограничение по применению вакцины AstraZeneca
Мир
Нарышкин заявил об «историческом отставании» Польши
Общество
Эксперт подтвердил эффективность вакцин РФ против штамма коронавируса из ЮАР
Мир
Власти Сербии введут жесткие карантинные меры на пять дней
Общество
Около 10 млн доз вакцины «Спутник V» произвели в России
Общество
Россельхознадзор ограничил ввоз яблок из Брестской области Белоруссии
Общество
Гинцбург заявил об отсутствии летальных исходов среди привитых «Спутником V»
Общество
Фальков сообщил о скором поступлении в гражданский оборот вакцины «КовиВак»

В Кремле ответили на заявления Запада о «российской угрозе»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал новую стратегию оборонной и внешней политики Великобритании, в которой, по информации СМИ, Россия указывается в числе главных угроз.

Сделке время: ЕС и Британия рискуют остаться без торгового соглашения
На его заключение у Брюсселя и Лондона осталось два месяца

«Конечно, подобный конфронтационный настрой может действительно вызывать только сожаление и даже озабоченность», — заявил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что такой подход не имеет никакого отношения к реальному положению дел. По его словам, Россия не была и не является ничьим противником, страна не представляет собой угрозу.

«Наоборот, как об этом неоднократно говорил президент Путин, мы выступаем за нормализацию и развитие добрых и взаимовыгодных отношений со всеми странами, мы хотим добрых отношений», — сказал представитель Кремля.

В статье The Sunday Times от 14 марта указывалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на этой неделе представит комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики. Россию в документе называют «самой большой угрозой». Это якобы вызвано частыми «агрессивными вторжениями» в воздушное пространство Британии и приписываемой Москве готовностью на территории королевства «убивать диссидентов».

В тот же день в комитете по обороне палаты общин парламента Великобритании заявили, что потенциальный вооруженный конфликт с Россией может закончится не в пользу Лондона. По информации ведомства, многие боевые машины в стране служат более 30 лет и имеют низкую механическую надежность.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021