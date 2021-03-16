ВСК стала лидером роста ДМС среди крупнейших страховщиков 2020 года

Страховой дом «ВСК» показал лучшую динамику роста портфеля добровольного медицинского страхования (ДМС) по итогам 2020 года. Это следует из данных отчетности Центрального банка России, опубликованных на сайте регулятора.

Рост сбора страховых премий ДМС компании составил 27,5%, на фоне общего сокращения российского рынка ДМС на 2%, что в денежном выражении составило 4 млрд рублей.

Как сообщается, рынок ДМС покинули более 10% его участников. На конец 2019 года услуги предоставляла 121 компания, а к концу декабря 2020 года их осталось 104.

По мнению заместителя генерального директора по медицинскому страхованию страхового дома «ВСК» Олега Витько, в 2020 году компания по-новому посмотрела на свои возможности предоставления услуг корпоративным клиентам по ДМС.

«Стратегия развития дистанционных сервисов дала возможность максимально оперативно внедрять гибкие условия страхования и позволила предложить клиентам новые продукты «Индивидуальная защита» и «Реабилитация после COVID-19», отвечая на вызовы пандемии», — отметил топ-менеджер. Эти продукты способствовали росту базы клиентов и пролонгации действующих договоров.

В итоге компания увеличила сбор премий по ДМС на 27,5%, что стало лучшим показателем среди десятка лучших страховых российских компаний, добавил Витько.