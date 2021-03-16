Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Авто
Автопроизводителей обяжут собирать данные о состоянии машин в России
Мир
Врач спрогнозировал новое ограничение по применению вакцины AstraZeneca
Мир
Нарышкин заявил об «историческом отставании» Польши
Общество
Эксперт подтвердил эффективность вакцин РФ против штамма коронавируса из ЮАР
Мир
Власти Сербии введут жесткие карантинные меры на пять дней
Общество
Около 10 млн доз вакцины «Спутник V» произвели в России
Общество
Россельхознадзор ограничил ввоз яблок из Брестской области Белоруссии
Общество
Гинцбург заявил об отсутствии летальных исходов среди привитых «Спутником V»
Общество
Фальков сообщил о скором поступлении в гражданский оборот вакцины «КовиВак»

ВСК стала лидером роста ДМС среди крупнейших страховщиков 2020 года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Страховой дом «ВСК» показал лучшую динамику роста портфеля добровольного медицинского страхования (ДМС) по итогам 2020 года. Это следует из данных отчетности Центрального банка России, опубликованных на сайте регулятора.

Показаться врачу: для телемедицины разработают клинические рекомендации
Эксперты считают важным включить цифровые услуги в тарифы ОМС

Рост сбора страховых премий ДМС компании составил 27,5%, на фоне общего сокращения российского рынка ДМС на 2%, что в денежном выражении составило 4 млрд рублей.

Как сообщается, рынок ДМС покинули более 10% его участников. На конец 2019 года услуги предоставляла 121 компания, а к концу декабря 2020 года их осталось 104.

По мнению заместителя генерального директора по медицинскому страхованию страхового дома «ВСК» Олега Витько, в 2020 году компания по-новому посмотрела на свои возможности предоставления услуг корпоративным клиентам по ДМС.

«Стратегия развития дистанционных сервисов дала возможность максимально оперативно внедрять гибкие условия страхования и позволила предложить клиентам новые продукты «Индивидуальная защита» и «Реабилитация после COVID-19», отвечая на вызовы пандемии», — отметил топ-менеджер. Эти продукты способствовали росту базы клиентов и пролонгации действующих договоров.

В итоге компания увеличила сбор премий по ДМС на 27,5%, что стало лучшим показателем среди десятка лучших страховых российских компаний, добавил Витько.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021