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Власти Сербии введут жесткие карантинные меры на пять дней

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В Сербии с 17 марта ужесточат карантинные меры на пять дней. Будет закрыто всё, кроме пунктов питания, аптек и заправочных станций. Об этом во вторник, 16 марта, заявила премьер-министр страны Ана Брнабич на заседании кризисного штаба.

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Как сообщается на сайте пресс-службы кабмина страны, введение новых ограничений поможет предотвращению распространения коронавируса. Также Брнабич отметила, что в стране не будут вводиться ни комендантский час, ни полный запрет на передвижение.

По словам премьер-министра, правительство пытается найти баланс между защитой населения и поддержкой экономики страны. Поэтому решение ввести ограничения на пять дней является компромиссным.

Брнабич обратилась ко всем гражданам Сербии с призывом пройти вакцинацию, так как ожидается, что это даст высокие результаты по снижению заболеваемости в республике.

На сегодняшний день, по данным статистического бюро Worldometer, в Сербии выявлено 520 тыс. активных заражений, 4747 человек умерли. В стране действует запрет на работу всех салонов красоты, букмекерских контор, а также детских игровых площадок.

Населению предлагается выбор между американской вакциной Pfizer, китайской Sinopharm, британо-шведской AstraZeneca и российским препоратом «Спутник V». При этом в январе госсекретарь минздрава Сербии Мирсад Джерлек заявлял, что большинство граждан страны выбрали «Спутник V» при подаче заявки на вакцинацию.

Производство российской вакцины в Сербии начнется до 20 мая в институте вирусологии «Торлак» в Белграде. По результатам клинических исследований эффективность «Спутник V» составила 91,6% у добровольцев и 100% в отношении тяжелобольных COVID-19. Эти сведения были опубликованы в феврале медицинским журналом The Lancet.

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