Ремонт Октябрьского проспекта стартовал в Пскове

В Пскове в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартовал ремонт Октябрьского проспекта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы, в скором времени дорожники приступят к срезке изношенного покрытия. Одновременно с этим начнется разборка разбитого бортового камня, а затем установка нового камня из гранита.

На отрезке Октябрьского проспекта от улицы Свердлова до улицы Гоголя Горводоканал проведет работы по замене водопровода. Укладка асфальта начнется по их завершению.

Полностью перекрывать движение на проспекте на время работ не планируется.

В 2021 году в зону ремонта попадает отрезок от улицы Свердлова до Октябрьской площади, сама Октябрьская площадь и площадь Ленина с прилегающими участками улиц Советской, Поземского, Воровского на съезде к кремлю и проездом к улице Ленина вдоль Центра семьи. Общая протяженность участка составляет 1216 м.

Завершение работ запланировано на 31 августа.

Ранее сообщалось, что до осени в Пскове планируют завершить ремонт улицы Инженерной, который также ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».