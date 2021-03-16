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Квоты на отстрел животных определили в Омской области

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Министерство природных ресурсов и экологии определило примерные квоты на отстрел диких животных на территории региона. Разрешен отстрел в общей сложности 800 животных: диких кабанов и медведей.

15 марта начался прием заявок от желающих поохотиться в угодьях Омской области. Он будет продолжаться в течение месяца, до 15 апреля.

Как уточняет ИА «Город55», ведомство разрешает отстрел бурых медведей в 14 районах области. Убить можно не более 377 особей. Больше всего медведей, 55 особей, разрешено убить в Усть-Ишимском районе.

Что касается диких кабанов, то в этом году разрешен отстрел большего количества кабанов, 169 особей старше года и 252 особи младше года.

В ведомстве подчеркнули, что данные являются проектными и пока не утверждены окончательно. Список могут изменить в зависимости от количества заявок.

3 марта сообщалось, что в Советском округе Омска ввели карантин по бешенству. Это уже 11-й случай бешенства на территории региона. В Омске ранее подобное не регистрировалось.

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