Песков прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Кремле

Чиновники в Кремле стали реже болеть COVID-19, но полностью вирус еще не ушел. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сейчас гораздо лучше, хотя, действительно, коллектив-то большой, поэтому не так часто, как это было месяца 4–5 назад, но люди всё равно изредка продолжают болеть», — отметил он.

По словам пресс-секретаря, в Кремле продолжает соблюдаться жесткий масочный режим и есть возможность ежедневно проходить тесты на коронавирус.

Песков добавил, что те, кто приходит на очные совещания и мероприятия в администрацию президента, должны при себе иметь копию результатов теста.

10 марта сообщалось, что помощник президента РФ Максим Орешкин, ранее заболевший COVID-19, выздоровел. О том, что у него была выявлена коронавирусная инфекция, стало известно 6 марта.

В январе COVID-19 перенес глава Минцифры Максут Шадаев. Он вернулся к работе в конце того же месяца.

13 января спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что всего коронавирусом переболело более трети депутатского корпуса.

В 2020 году COVID-19 переболели несколько федеральных чиновников, среди них премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, министр образования Валерий Фальков, министр культуры Ольга Любимова и глава Минтранса Виталий Савельев.