Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Авто
Автопроизводителей обяжут собирать данные о состоянии машин в России
Мир
Врач спрогнозировал новое ограничение по применению вакцины AstraZeneca
Мир
Нарышкин заявил об «историческом отставании» Польши
Общество
Эксперт подтвердил эффективность вакцин РФ против штамма коронавируса из ЮАР
Мир
Власти Сербии введут жесткие карантинные меры на пять дней
Общество
Около 10 млн доз вакцины «Спутник V» произвели в России
Общество
Россельхознадзор ограничил ввоз яблок из Брестской области Белоруссии
Общество
Гинцбург заявил об отсутствии летальных исходов среди привитых «Спутником V»
Общество
Фальков сообщил о скором поступлении в гражданский оборот вакцины «КовиВак»
Сюжет:

Песков прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Кремле

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чиновники в Кремле стали реже болеть COVID-19, но полностью вирус еще не ушел. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Условия задачи: где можно найти коронавирус
Почему самолет — не самое опасное место во время пандемии

«Сейчас гораздо лучше, хотя, действительно, коллектив-то большой, поэтому не так часто, как это было месяца 4–5 назад, но люди всё равно изредка продолжают болеть», — отметил он.

По словам пресс-секретаря, в Кремле продолжает соблюдаться жесткий масочный режим и есть возможность ежедневно проходить тесты на коронавирус.

Песков добавил, что те, кто приходит на очные совещания и мероприятия в администрацию президента, должны при себе иметь копию результатов теста.

10 марта сообщалось, что помощник президента РФ Максим Орешкин, ранее заболевший COVID-19, выздоровел. О том, что у него была выявлена коронавирусная инфекция, стало известно 6 марта.

В январе COVID-19 перенес глава Минцифры Максут Шадаев. Он вернулся к работе в конце того же месяца.

13 января спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что всего коронавирусом переболело более трети депутатского корпуса.

В 2020 году COVID-19 переболели несколько федеральных чиновников, среди них премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, министр образования Валерий Фальков, министр культуры Ольга Любимова и глава Минтранса Виталий Савельев.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021