Россельхознадзор ограничил ввоз яблок из Брестской области Белоруссии

Российская сторона обеспокоена попытками ввоза в Россию из Белоруссии санкционной продукции. Речь идет о польских яблоках, которые пытаются выдать за фрукты, выращенные в Брестской области республики, на фоне этого «Россельхознадзор» приостановил ввоз фруктов в Россию из этого региона, говорится 16 марта в сообщении на сайте ведомства.

Очередной факт выявили 9 марта. «Продукция сопровождалась фитосанитарным сертификатом, выданным Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь, который подтверждал белорусское происхождение яблок. Однако маркировка свидетельствовала о том, что яблоки были выращены в Польше», — отметили в ведомстве.

Ограничение вводится с 17 марта. Оно будет в силе до предоставления информации о мерах, принимаемых Минском для предотвращения повторения подобных нарушений, и признания их эффективности со стороны «Россельхознадзора».

Уведомление об этом ведомство направило в Главную государственную инспекцию по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь.

В декабре 2020 года правительство России продлило срок продовольственного эмбарго до 31 декабря 2021 года. Эмбарго на импорт продуктов из Евросоюза, Польши, США, Канады, Австралии и других стран было введено Россией в августе 2014 года.

Под санкции попали несколько видов мяса, рыба, морепродукты, сыры, фрукты, овощи и ряд других пищевых товаров. По мере сохранения санкций Запада Россия также продлевала и свои ответные меры.