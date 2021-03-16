Глава Крыма рассказал об условиях сближения России и Украины

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил надежду, что сближение Украины и России возможно после того, как в Киеве сменится власть. Об этом во вторник, 16 марта, глава Крыма рассказал в ходе торжественного собрания по случаю годовщины воссоединения полуострова с РФ. Трансляция памятного мероприятия размещена на официальной странице первого лица республики в Facebook.

«Украинский народ нам не враг, и никогда жители Украины врагами для нас не будут. Надеюсь, что наши страны займут неизменный курс на сближение после того, как сменится руководство Украины», — заявил политик.

Крым вернулся в состав РФ после проведенного там в 2014 году референдума. Тогда 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение полуострова в состав России. В свою очередь Украина до сих пор считает Крым своей территорией, которую «временно оккупировали».

«Наш референдум можно с полным правом назвать эталонным образцом прямой демократии. Крымчане реализовали свое право на самоопределение в полном соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. События крымской весны ясно показали всему миру, что главным творцом истории является народ, объединенный общими целями и ценностями, что против такого народного движения к правде и справедливости бессильны любые политические технологии, основанные на лжи, обмане, запугивании и власти денег, любые санкции и блокады», — заявил Аксенов в марте 2020 года по случаю прошлогодней годовщины вхождения Крыма в состав России.

Ранее в этот день руководитель общественной организации «Народные дипломаты Норвегии», норвежский политик и бизнесмен Хендрик Вебер заявил, что Крым имел полное право вернуться в состав России, аннексии острова не было. По его словам, крымский референдум был законным. Из-за путча в феврале 2014 года Украина лишилась своей государственности. Народ полуострова имел право на самостоятельное решение, потому что на тот момент Крым был самостоятельным регионом в составе страны.