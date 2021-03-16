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Автопроизводителей обяжут собирать данные о состоянии машин в России

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Автоконцерны получили для ознакомления перечень данных, которые предполагается собирать со всех автомобилей России в единую базу через платформу «Автодата» (разрабатывается НП ГЛОНАСС и рабочей группой НТИ «Автонет»). Об этом 16 марта сообщает «Коммерсант».

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Отмечается, что в перечне выделены четыре блока, каждый из которых определяет, как будет обрабатываться информация: это, например, выявление потенциально опасных транспортных средств и обеспечение разыскных мероприятий.

Из документа следует, что раз в минуту производитель будет собирать сведения о местоположении машины и динамике ее движения, включая резкие торможения и срабатывание системы ABS.

Раз в полчаса будут собираться сведения о состоянии световых приборов, снижении видимости на трассе, препятствиях на дороге, признаках усталости водителя, неисправности тормозной системы, износе тормозных колодок.

Каждые 15 минут собранная информация должна будет передаваться в систему «Автодата» вместе с VIN-номером автомобиля, сведениями о его категории, экологическом классе и расчетной грузоподъемности.

20 августа сообщалось, что эксперты Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» готовят предложения для внесения поправок в правила дорожного движения. В частности, они предусматривают приоритет беспилотных автомобилей на российских дорогах.

Таким образом, беспилотный транспорт фактически приравняют к общественному, что упростит его взаимодействие с другими водителями.

В НТИ отметили, что данная мера может действовать до того момента, пока в России не внедрят сервисную телематическую платформу «Автодата», благодаря которой беспилотники смогут удаленно получать данные от других автомобилей и инфраструктуры.

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