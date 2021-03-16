Барнаул направит 4 млн рублей на транспортировку московских трамваев

Мэрия Барнаула объявила тендер на транспортировку из Москвы 10 трамвайных вагонов. На эти цели из горбюджета готовы выделить 4 млн рублей, соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Исходя из документации, исполнитель должен будет доставить транспорт от депо «Мосгортранса» до улицы Гридасова, дом № 5, в Барнауле. Там располагаются депо № 3 и МУП «Горэлектротранс», уточняет altapress.ru со ссылкой на «Банфакс».

Перевозить вагоны придется нестандартным способом, поскольку они превышают допустимые размеры. Длина каждого трамвая составляет более 15 м, высота — 3 м, ширина — 2,5 м, масса— 17 т. По данным портала госзакупок, их доставят грузовыми автомобилями, а не поездом.

Выбрать подрядчика планируется 23 марта. Максимальная стоимость контракта составит 4,045 млн рублей. Средства выделят из городского бюджета.