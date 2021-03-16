Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
«Дальневосточную ипотеку» на вторичку могут распространить на моногорода
Общество
В Кремле выступили против политизации вопроса с вакцинами от COVID-19
Мир
Нарышкин заявил об «историческом отставании» Польши
Экономика
Власти снизят к 2030 году сроки строительства промобъектов на 40%
Общество
Умер отец владельца ФК «Спартак» Арнольд Федун
Мир
Толстой заявил о планах ПАСЕ защитить русскоязычных журналистов в Латвии
Мир
Умер звезда фильмов «Чужой» и «Бегущий человек»
Мир
Во Франции нашли плохо поддающийся выявлению штамм коронавируса
Общество
Фальков сообщил о скором поступлении в гражданский оборот вакцины «КовиВак»

Барнаул направит 4 млн рублей на транспортировку московских трамваев

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэрия Барнаула объявила тендер на транспортировку из Москвы 10 трамвайных вагонов. На эти цели из горбюджета готовы выделить 4 млн рублей, соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Исходя из документации, исполнитель должен будет доставить транспорт от депо «Мосгортранса» до улицы Гридасова, дом № 5, в Барнауле. Там располагаются депо № 3 и МУП «Горэлектротранс», уточняет altapress.ru со ссылкой на «Банфакс».

Перевозить вагоны придется нестандартным способом, поскольку они превышают допустимые размеры. Длина каждого трамвая составляет более 15 м, высота — 3 м, ширина — 2,5 м, масса— 17 т. По данным портала госзакупок, их доставят грузовыми автомобилями, а не поездом.

Выбрать подрядчика планируется 23 марта. Максимальная стоимость контракта составит 4,045 млн рублей. Средства выделят из городского бюджета.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021