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Искусственную взлетно-посадочную полосу построили в аэропорту Хабаровска

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В международном аэропорту Хабаровска завершен первый этап реконструкции аэродромного комплекса. В эксплуатацию введена первая искусственная взлетно-посадочная полоса (ИВПП-1), модернизированы рулежные дорожки, часть перрона и площадка для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью.

«Сейчас надо привести в порядок старую полосу, чтобы она выступала как резервная, надо сделать рулежные дорожки, перрон. И потом в рамках развития мы говорим о новом международном терминале. В этом случае будет здесь сформирован мощный транспортный узел», — отметил заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

Объем финансирования за счет федерального бюджета составил около 10 млрд рублей, сообщает ИА AmurMedia. Первый взлет с новой ИВПП-1 аэропорта выполнил Airbus A330, следующий по маршруту Хабаровск — Москва.

Напомним, администрация Курской области не отказывается от планов по строительству терминала внутренних вылетов. Стоимость реализации проекта оценивается более чем в 350 млн рублей. В этом году начнется реконструкция действующего аэровокзального комплекса. Ремонт необходим в связи с возросшим пассажиропотоком.

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