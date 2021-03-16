Искусственную взлетно-посадочную полосу построили в аэропорту Хабаровска

В международном аэропорту Хабаровска завершен первый этап реконструкции аэродромного комплекса. В эксплуатацию введена первая искусственная взлетно-посадочная полоса (ИВПП-1), модернизированы рулежные дорожки, часть перрона и площадка для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью.

«Сейчас надо привести в порядок старую полосу, чтобы она выступала как резервная, надо сделать рулежные дорожки, перрон. И потом в рамках развития мы говорим о новом международном терминале. В этом случае будет здесь сформирован мощный транспортный узел», — отметил заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

Объем финансирования за счет федерального бюджета составил около 10 млрд рублей, сообщает ИА AmurMedia. Первый взлет с новой ИВПП-1 аэропорта выполнил Airbus A330, следующий по маршруту Хабаровск — Москва.

Напомним, администрация Курской области не отказывается от планов по строительству терминала внутренних вылетов. Стоимость реализации проекта оценивается более чем в 350 млн рублей. В этом году начнется реконструкция действующего аэровокзального комплекса. Ремонт необходим в связи с возросшим пассажиропотоком.