Песков призвал ориентироваться на заявления властей о ситуации в Донбассе

При обсуждении темы Донбасса следует ориентироваться на официальные заявления властей. Об этом во вторник, 16 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы обращайте внимание на публикации в российских СМИ, но все-таки ориентируйтесь на официальные высказывания, всегда исходите из того, что России очень важна безопасность людей Донбасса, которые говорят на русском языке», — отметил Песков, комментируя слова журналистов о якобы возможном ракетном ударе Москвы по военным объектам Украины за пределами Донбасса.

В этот же день замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что заявления Киева о наличии нового мирного плана по урегулированию ситуации в Донбассе не соответствуют действительности. По мнению политика, украинские власти пытаются подменить отсутствие прогресса в урегулировании в Донбассе информационными вбросами и словесной эквилибристикой.

12 марта в российском МИДе предостерегли Украину от попыток эскалации и реализации силового сценария в Донбассе. Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, Москва призывает Киев перестать выдумывать новые договоренности и документы по урегулированию ситуации и добросовестно отнестись к выполнению обязательств по Минским соглашениям.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе в том числе обсуждается на встречах контактной группы в Минске, которая с осени 2014 года приняла три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между конфликтующими сторонами продолжаются перестрелки.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва многократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить минские договоренности и вести прямые переговоры с Луганской и Донецкой народными республиками.