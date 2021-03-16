Песков переадресовал оперштабу вопрос о начале авиасообщения с другими странами

Вопрос о возобновлении авиасообщения с другими странами надо адресовать главе штаба по предупреждению завоза новой коронавирусной инфекции — вице-премьеру Татьяне Голиковой. Об этом 16 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Европе в настоящее время ситуация с заболеваемостью коронавирусом крайне нестабильная. «У нас-то как раз, скажем так, более оптимистичная картина в этом плане, что, однако, не дает нам возможности расслабляться», — отметил представитель Кремля.

Песков призвал граждан быть начеку, так как выявляются разные штаммы инфекции. Российские санитарные службы находятся в постоянном состоянии мобилизации с учетом их появления.

Пандемия коронавируса, объявленная Всемирной организацией здравоохранения более года назад, привела к частичному или полному закрытию авиасообщения между всеми государствами. Регулярное и чартерное авиасообщение было приостановлено Россией в марте в связи с ситуацией с коронавирусом. Позднее постепенно ограничения на авиасообщение с рядом государств снимались.

8 марта Всемирная туристическая организация сообщила, что из-за пандемии коронавируса иностранные туристы смогут без ограничений попасть только в пять стран — в Албанию, Доминиканскую Республику, Танзанию, Коста-Рику и Северную Македонию.

К февралю 69 стран были закрыты для иностранцев. Еще 73 страны закрыли свои границы частично. 70 государств требуют от въезжающих туристов прохождения карантина или отрицательного теста на COVID-19.

10 марта «Аэрофлот» получил допуски на регулярные рейсы из Москвы в Монастир (Тунис), Пунта-Кану (Доминикана) и Доху (Катар).

3 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документы о возобновлении авиасообщения с Азербайджаном и Арменией. 27 января Россия также восстановила регулярное авиасообщение с Вьетнамом, Катаром, Индией и Финляндией.