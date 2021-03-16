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В Кремле выступили против политизации вопроса с вакцинами от COVID-19

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Россия выступает против конкуренции вакцин от коронавируса и политизации вопросов их распространения. Об этом журналистам заявил во вторник, 16 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Мы категорически против давления, категорически против конкуренции вакцин. Подобные эгоистичные попытки заставить какие-то страны отказаться от каких-либо вакцин не имеют перспектив и вредят интересам людей. Это наша принципиальная позиция», — сказал представитель Кремля.

Он также добавил, что Россия категорически против политизации ситуации с распространением вакцин.

По словам Пескова, препаратов должно быть как можно больше, для того чтобы все государства, включая бедные страны, получили возможность вакцинировать свое население.

«Во многих странах масштаб давления достаточно беспрецедентный, жесткий, лишенный каких-то дипломатических экивоков и так далее. Это действительно имеет место», — подчеркнул Песков.

Ранее во вторник сообщалось, что разработчики российской вакцины от коронавируса «Спутник V» обратили внимание на доклад американских властей, согласно которому США пытались отговорить Бразилию от использования российского препарата.

Накануне Песков также заявлял о существовании попыток политизации вопроса о применении российской вакцины от коронавируса.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты центра имени Гамалеи. Согласно информации, опубликованной медицинским журналом The Lancet, по итогам третьей фазы клинических испытаний эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев, в отношении тяжелых случаев коронавируса — 100%.

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