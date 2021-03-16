Проект реставрации Дома офицеров в Томске разработают в 2021 году

Здание бывшего Дома офицеров в Томске отреставрируют и приспособят под филиал Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина. Реализацию проекта планируют начать уже в этом году.

Как сообщила пресс-служба региональной администрации 15 марта, губернатор Сергей Жвачкин провел рабочую встречу с первым заместителем директора музея Марией Салиной, заместителем по региональному развитию Екатериной Кочетковой и главным инженером Владимиром Сергеевым, которые посетили Томскую область с рабочим визитом.

Глава региона согласовал с гостями дорожную карту по размещению Сибирского филиала Пушкинского музея в Доме офицеров. Участники встречи также обсудили концепцию и детали техзадания на разработку проектно-сметной документации, пишет РИА «Томск».

«Наши договоренности с руководством Пушкинского музея позволят вдохнуть жизнь в одно из главных исторических зданий Томска, придать новый импульс развитию нашей сферы культуры и туризма», — заявил Жвачкин.

К финансированию работ планируется привлечь частных инвесторов. Помимо выставочного пространства в здании намерены разместить кафедру современного искусства Томского госуниверситета.

Здание Дома офицеров построено на рубеже XIX–XX веков архитектором Константином Лыгиным, является объектом культурного наследия федерального значения. До 1917 года в нем располагалось Благородное (Общественное) собрание. В 1931-м здание переквалифицировали в гарнизонный Дом Красной армии. В 2011 году Минобороны передало его в собственность Томска, а в 2012-м оно перешло в ведение области. Сейчас в нем размещается комитет по охране объектов культурного наследия.

В 2016–2017 годах в здании заменили инженерные коммуникации, гидроизоляцию фундамента, отремонтировали помещения цокольного, первого и второго этажей. Стоимость работ составила 37,5 млн рублей.