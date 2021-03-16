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В Кремле напомнили о законности присоединения Крыма к России

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Референдум о воссоединении Крыма с Россией основывался на нормах международного права, напомнил 16 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Референдум был законным не только на ваш взгляд, тот референдум был законным с точки зрения международного права, с точки зрения законов Украины», — отметил представитель Кремля.

По его словам, особый статус Крыма был «четко прописан» в законодательстве.

«И все законодательные инициативы и иные инициативы крымских законодателей, они тоже прописаны. Если вы изучите, вы убедитесь в том, что все было сделано в абсолютном соответствии с действовавшими законами», — указал Песков.

Комментируя возможность выхода регионов из состава Российской Федерации, пресс-секретарь главы государства призвал обратить внимание на положения российского законодательства.

«У нас есть Конституция, где все черным по белому написано <...> относительно территориальной целостности России. А на Украине другая Конституция, с другими положениями», — подчеркнул он.

Представитель Кремля также назвал причину, по которой личности организаторов референдума неизвестны.

«Многие из этих людей работают в чувствительных сферах, поэтому вполне нормально, что их имена не предают огласке», — добавил Песков.

С законностью присоединения Крыма к России в этот же день согласился норвежский политик и бизнесмен Хендрик Вебер. По его словам, жители полуострова имели право на самостоятельное решение — остаться с Украиной или вернуться под юрисдикцию РФ.

Ранее в этот же день глава Крыма Сергей Аксенов выразил уверенность в том, что при принятии решения на референдуме 2014 года граждане руководствовались восстановлением исторической справедливости.

Крым вошел в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура проходила в соответствии с международным правом. Но до сих пор Киев считает полуостров своей территорией. Москва не раз заявляла, что вопрос принадлежности Крыма навсегда закрыт.

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