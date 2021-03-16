Нарышкин заявил об «историческом отставании» Польши

Внешнюю политику современной Польши можно сравнить с позицией этого государства времен 1930-х годов, когда Варшава мешала создать в Европе систему коллективной безопасности на фоне приближавшейся Второй мировой войны. Об этом 16 марта заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на открытии выставки «Польско-советская война 1919–1921 годов. Рижский мирный договор» в Москве.

Он напомнил, что польско-советская война, которая была развязана правительством Юзефа Пилсудского, привела к большим жертвам с обеих сторон — в результате нее погибло около 140 тыс. человек. Война закончилась в 1921 году Рижским мирным договором, по которому от Советской России были отторгнуты Западная Украина и Западная Белоруссия. Эти территории вернуть удалось в сентябре 1939 года. По словам Нарышкина, на протяжении 18 лет русскоязычное население подвергалось политическим репрессиям, целенаправленной «полонизации», и Варшава рассматривала русскоязычных граждан на этой территории как людей второго сорта.

«Беспристрастный анализ внешней политики Польши в период между двумя мировыми войнами наталкивает на мысль о том, что правительство Пилсудского, польские националисты все время интеллектуально отставали от своей эпохи, стремились воссоздать «империю от моря до моря», — отметил директор Службы внешней разведки.

Правительство Польши, сотрудничавшее с нацистской Германией, участвовало в расчленении Чехословакии в 1938 году, захватив часть Тешинской области и как выразился премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, стало «гиеной Европы», добавил Нарышкин.

По его словам, польская внешняя политика того времени стала самым большим препятствием на пути усилий советского правительства создать в Европе систему коллективной безопасности, нацеленную против нацистов.

«Сегодня, к сожалению, мы видим: современная внешняя политика Польши отличается таким же своеобразным историческим отставанием», — подытожил директор Службы внешней разведки.

В январе Россия вновь выступила за борьбу с попытками исказить историю и преуменьшить роль Советского Союза в победе над нацизмом. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал Государственной думе запретить публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.

10 февраля Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, которыми предлагается внести поправки в Уголовный кодекс и КоАП, ужесточающие наказание за реабилитацию нацизма в интернете. Также предлагается предусмотреть административную ответственность юридических лиц за распространение данных, отрицающих факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, и распространение заведомо ложных данных о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.