Песков назвал главу Крыма ответственным за отмену ограничений перед годовщиной референдума

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение главы Крыма Сергея Аксенова снять запрет на проведение массовых мероприятий на полуострове в годовщину воссоединения с Россией, заявил, что регионы реализуют предоставленные им полномочия.

«Вы видели, что мы все потихоньку выходим из «ковидных» ограничений, и слава Богу. Собственно, это кривая количества инфицированных позволяет нам дальше идти по этому пути. При этом каждый регион идет в своей траектории движения. Вы знаете, что в этом плане регионы реализуют те особые полномочия, которые им были предоставлены в начале пандемии», — сказал Песков в беседе с журналистам во вторник, 16 марта.

Представитель Кремля напомнил, что эпидемиологическая ситуация в регионах разная и каждый глава может принимать решение, так как это его ответственность и его полномочия.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов разрешил проведение в республике массовых мероприятий, приуроченных к празднованию седьмой годовщины воссоединения полуострова с Россией. Изменения были внесены в указ о режиме повышенной готовности, введенном из-за пандемии коронавируса.

Ранее, 15 марта, Песков сообщил, что президент России Владимир Путин побеседует с общественниками из Крыма посредством телемоста.

Он напомнил, что 18 марта в России будут отмечать седьмую годовщину воссоединения с Крымом и Севастополем. На этот день также запланировано большое совещание по социально-экономическому развитию полуострова.

Ранее тот же день глава парламента Крыма Владимир Константинов отметил, что после воссоединения с Россией на полуострове наступило спокойствие и умиротворение, а жители получили гарантии безопасности.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.

При этом украинская сторона до сих пор считает полуостров своей территорией. Москва не раз указывала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.