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Власти снизят к 2030 году сроки строительства промобъектов на 40%

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Правительство России намерено к 2030 году снизить сроки строительства промышленных объектов на 40% за счет внесения изменений в законодательство. Об этом во вторник, 16 марта, сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

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«К 2030 году в результате запланированной «пересборки» нормативного регулирования сроки строительства промышленных объектов должны сократиться на 40%, а затраты на их возведение ― на 20%», ― говорится в сообщении.

Также отмечается, что Белоусов возглавил рабочую группу по системным технологическим изменениям в сфере промышленного строительства, которая займется формированием мероприятий по снижению административных барьеров и затрат инвесторов.

В секретариате подчеркнули, что во время первого заседания группы обсуждались первоочередные мероприятия «дорожной карты», которые направлены на снижение издержек бизнеса при строительстве промобъектов, добавив, что первая версия документа может быть утверждена в середине апреля.

Помимо этого указывалось, что эти мероприятия предполагают системные изменения правил в промышленном строительстве, в том числе при помощи оптимизации избыточных требований, а также применения BIM-технологий, омологации зарубежных строительных норм и др.

«Планируется, что в состав документа войдет около 25 мероприятий со сроками реализации до конца 2021 года и в 2022 году. Основанием для формирования «дорожной карты» является «клиентский путь» проектов создания промышленных объектов с акцентом на самые проблемные вопросы», ― рассказали в секретариате.

Кроме того, проанализируют и зарубежный опыт строительства таких объектов, а также возможность его применения.

Ранее, 11 марта, президент России Владимир Путин заявил, что возможности строительной отрасли в стране значительно выросли, экспорт таких услуг стал реальностью. Он отметил, что строительные услуги могут быть предметом экспорта наравне с углеводородами и промышленными товарами.

В тот же день российский лидер призвал увеличивать на региональном и федеральном уровнях расходы на строительство инфраструктуры. Путин добавил, что такие расходы необходимо увеличивать как на федеральном уровне, так и предоставить больше возможностей для их наращивания и на уровне регионов.

В апреле 2020 года глава государства сообщил, что правительство поддержит строительный комплекс, который станет локомотивом на этапе восстановления российской экономики. Президент отметил, что в строительной сфере важно учитывать необходимость непрерывного режима работы, в частности на жизненно важных объектах.

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