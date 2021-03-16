Песков оценил отмену запрета на массовые мероприятия в Крыму

В настоящее время все регионы России понемногу выходят из ограничений по коронавирусу. Так во вторник, 16 марта, прокомментировал разрешение властей Крыма на проведение массовых мероприятий в республике пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, каждый регион идет в эпидемиологическом плане по своему пути. У губернаторов есть особые полномочия, предоставленные им в начале пандемии. Власти на местах могут принимать решения о проведении массовых мероприятий, если это отвечает правилам безопасности, отметил Песков.

«Каждый губернатор волен поступать так, как считает, это его полномочия и его ответственность», — добавил представитель Кремля.

1 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что массовые мероприятия в нынешней эпидемиологической ситуации недопустимы. Однако с началом вакцинации россиян от коронавируса число новых случаев инфекции стало снижаться.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду на проведение массовых мероприятий в Москве. 25 февраля он заявил, что ряд ограничительных мер в Москве могут снять в ближайшие два месяца, если сохранится тенденция к снижению числа заболевших COVID-19.