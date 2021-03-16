Путин призвал к документально подтвержденному анализу истории народов

В анализе истории отношений российского, белорусского, украинского и польского народов необходимо основываться на документально подтвержденных фактах, подчеркнул президент РФ Владимир Путин в приветствии организаторам и участникам открывшейся во вторник в Москве историко-документальной выставки «Польско-советская война 1919–1921 гг. Рижский мирный договор».

Демонстрация посвящена вооруженному противостоянию и дипломатическому урегулированию конфликта Советской России и Польши. Приветствие главы государства на открытии выставки озвучил глава Росархива Андрей Артизов.

«Без вдумчивого изучения невозможно понять и осмыслить во всей их полноте ключевые исторические события, в том числе и те, которые привели ко Второй мировой войне», — процитировал он российского лидера.

Комментируя события польско-советской войны, Путин отметил, что руководство Польши ставило перед собой цель восстановить прежние границы Речи Посполитой, в то время как вожди большевиков стремились к мировой революции.

17 декабря Путин рассказал, что стране, чтобы не допустить переписывания истории, необходимо быть сильной, самодостаточной, прежде всего в экономическом плане. Переписывание истории «в угоду сиюминутным политическим конъюнктурам» в итоге навредит тем, кто это делает, добавил он.

29 октября Путин заявил, что Москва продолжит отстаивать память и правду о Второй мировой войне.

В июне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин будет пресекать каждую попытку искажения исторических событий странами Запада.