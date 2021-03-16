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Месячник по благоустройству в Ульяновской области стартует 19 апреля

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В Ульяновской области с 19 апреля стартует месячник по благоустройству, который продлится до 7 июня. Об этом министр ЖКХ региона Александр Черепан доложил в ходе заседания штаба по развитию области 15 марта.

Как сообщает ulpravda.ru, сроки проведения мероприятий раскритиковал губернатор Сергей Морозов. Он подчеркнул, что снег начинает сходить к 1 апреля, поэтому следует вовремя подготовить все документы и начать работу.

«Первый раз слышу о таких сроках. Кроме того, не слышу, сколько конкретно заготовлено краски, белил, чтобы привести всю Ульяновскую область в порядок», — заявил глава региона.

Министр ЖКХ, в свою очередь, отметил, что этой весной на территории Ульяновской области действуют ограничения по массовым мероприятиям, в связи с чем готовиться к проведению работ по благоустройству, в том числе субботникам, приходится с учетом этих требований.

Будут ли скорректированы сроки месячника по благоустройству, не уточняется, однако губернатор подчеркнул, что подобные проблемы обсуждаются на заседании штаба по коронавирусу, где и принимается решение о разрешении мероприятий.

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