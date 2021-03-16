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Власти Крыма предложили иностранцам оценить изменения в республике

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Крым остается открытым для всех иностранцев, которые хотят увидеть изменения на полуострове. Об этом 16 марта заявил журналистам глава региона Сергей Аксенов.

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Во вторник Крым отмечает седьмую годовщину референдума, ознаменовавшегося воссоединением полуострова с Россией. Праздничные мероприятия проходят под девизом «Крымская весна — семь лет дома» с соблюдением всех необходимых мер санитарной безопасности.

«Те, кто хочет поменять [взгляды], они приедут и посмотрят своими глазами, что происходит. Те, кто не хочет, будут и далее паразитировать на этой теме и рассказывать небылицы. Все, кто агрессивно относится к Крыму и кого приглашали, пока сюда никто не приехал», — приводит слова Аксенова «РИА Новости».

По его словам, основное, что обеспечила Россия на территории полуострова, — безопасность, отсутствие притеснений, угнетений и дискриминаций по национальному признаку.

«Это наше главное достижение», — отметил глава Крыма.

В свою очередь глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что постепенно правдивая информация о событиях в Крыму становится известной во всем мире.

«Они против этой правды, она им неудобна, так как она показывает, кто организовал государственное преступление международного масштаба на Украине, свергнув действующую власть, разрушив Конституцию и, по сути, разрушив Украину», — сказал он журналистам.

Ранее в этот же день Аксенов сообщил, что жители Крыма выступили бы против включения полуострова в состав Украинской ССР в 1954 году, если бы знали, что в будущем Советский Союз ждет распад. Также он выразил уверенность в том, что при принятии решения на референдуме 2014 года граждане руководствовались восстановлением исторической справедливости.

Крым вошел в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура проходила в соответствии с международным правом. Но до сих пор Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва не раз заявляла, что вопрос принадлежности Крыма навсегда закрыт.

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