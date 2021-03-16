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Умер отец владельца ФК «Спартак» Арнольд Федун

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Отец главы совета директоров московского футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна, народный врач СССР Арнольд Федун скончался на 93-м году жизни. Об этом во вторник, 16 марта, сообщили в пресс-службе клуба.

«Мы выражаем искренние соболезнования Леониду Арнольдовичу и Андрею Арнольдовичу, а также всем близким Арнольда Антоновича Федуна», — отмечается в публикации на официальном сайте команды.

В этот же день, по данным «Спорт-экспресс», «Спартак» обратится в Российскую Тинькофф-премьер-лигу с просьбой начать матч 23-го тура чемпионата против команды «Урал» с минуты молчания в память о Федуне. Встреча состоится в четверг, 18 марта.

Арнольд Федун родился в 1928 году на территории современной Житомирской области Украины. Окончил медицинский институт, являлся также заслуженным врачом РСФСР и бывшим главным хирургом Ракетных войск стратегического назначения СССР. Он написал свыше 250 научных работ. В 1960-х работал на космодроме Байконур.

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