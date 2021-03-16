Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
«Дальневосточную ипотеку» на вторичку могут распространить на моногорода
Общество
В Кремле выступили против политизации вопроса с вакцинами от COVID-19
Мир
Нарышкин заявил об «историческом отставании» Польши
Экономика
Власти снизят к 2030 году сроки строительства промобъектов на 40%
Общество
Умер отец владельца ФК «Спартак» Арнольд Федун
Мир
Толстой заявил о планах ПАСЕ защитить русскоязычных журналистов в Латвии
Мир
Умер звезда фильмов «Чужой» и «Бегущий человек»
Мир
Во Франции нашли плохо поддающийся выявлению штамм коронавируса
Общество
Фальков сообщил о скором поступлении в гражданский оборот вакцины «КовиВак»

Юрист назвал способы защиты от новой схемы мошенничества с «бонусами»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава коллегии адвокатов «Грибаков, Поляк и партнеры» Александр Грибаков рассказал о способах защиты от новой мошеннической схемы, когда гражданам приходят SMS с «бонусами от государства», а затем требуется подтверждение при переходе по ссылке.

Разочарование вместо работы: мошенники скрываются на сайтах с вакансиями
Злоумышленники просят деньги за контакты работодателей

«Если речь идет о зачислении денег, то это легко проверить. Мы имеем возможность проверить свой расчетный счет, действительно ли было зачисление. Более того, нормативно-правовая база на сегодняшний день достаточно открыта для граждан», — сказал Грибаков «РИА Новости» во вторник, 16 марта.

Он подчеркнул, что при получении SMS о «бонусах», нет ничего сложного в том, чтобы перепроверить, действительно ли гражданин вправе получить такую субсидию.

Также юрист напомнил о стандартных способах защиты от мошенников. В частности, не нужно переходить по сомнительным ссылкам, сообщать кому-либо свои персональные данные, коды и прочее.

«Если поступает сомнительное зачисление, не поленитесь выяснить. Я бы незамедлительно обратился с заявлением официальным с просьбой разъяснить, что это за платеж, поскольку мне непонятно его назначение и в связи с чем я его получил. Обратился бы как в банк, так и в ту организацию, от которой я деньги получил», — рассказал Грибаков.

Он уточнил, что эти действия необходимо предпринять, чтобы обезопасить себя от наказания за незаконное обогащение.

О новой схеме мошенничества предупредила ранее в этот же день руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. По ее словам, на телефон потенциальной жертвы приходит сообщение с уведомлением о поступлении на счет средств, являющихся «частью бонусного зачисления по программе поддержки» от государства. Для получения этих «бонусов» нужно перейти по ссылке и подтвердить «легитимность» на сайте, который является мошеннической копией госпортала.

При этом за несоблюдение такого требования злоумышленники обещают судебное разбирательство и уголовное преследование за незаконное обогащение. Эксперт также напомнила, что любая адресная помощь и поддержка оказываются исключительно по запросу гражданина.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021