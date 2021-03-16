Юрист назвал способы защиты от новой схемы мошенничества с «бонусами»

Глава коллегии адвокатов «Грибаков, Поляк и партнеры» Александр Грибаков рассказал о способах защиты от новой мошеннической схемы, когда гражданам приходят SMS с «бонусами от государства», а затем требуется подтверждение при переходе по ссылке.

«Если речь идет о зачислении денег, то это легко проверить. Мы имеем возможность проверить свой расчетный счет, действительно ли было зачисление. Более того, нормативно-правовая база на сегодняшний день достаточно открыта для граждан», — сказал Грибаков «РИА Новости» во вторник, 16 марта.

Он подчеркнул, что при получении SMS о «бонусах», нет ничего сложного в том, чтобы перепроверить, действительно ли гражданин вправе получить такую субсидию.

Также юрист напомнил о стандартных способах защиты от мошенников. В частности, не нужно переходить по сомнительным ссылкам, сообщать кому-либо свои персональные данные, коды и прочее.

«Если поступает сомнительное зачисление, не поленитесь выяснить. Я бы незамедлительно обратился с заявлением официальным с просьбой разъяснить, что это за платеж, поскольку мне непонятно его назначение и в связи с чем я его получил. Обратился бы как в банк, так и в ту организацию, от которой я деньги получил», — рассказал Грибаков.

Он уточнил, что эти действия необходимо предпринять, чтобы обезопасить себя от наказания за незаконное обогащение.

О новой схеме мошенничества предупредила ранее в этот же день руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. По ее словам, на телефон потенциальной жертвы приходит сообщение с уведомлением о поступлении на счет средств, являющихся «частью бонусного зачисления по программе поддержки» от государства. Для получения этих «бонусов» нужно перейти по ссылке и подтвердить «легитимность» на сайте, который является мошеннической копией госпортала.

При этом за несоблюдение такого требования злоумышленники обещают судебное разбирательство и уголовное преследование за незаконное обогащение. Эксперт также напомнила, что любая адресная помощь и поддержка оказываются исключительно по запросу гражданина.