«Дальневосточную ипотеку» на вторичку могут распространить на моногорода

Расширение механизма «дальневосточной ипотеки» под 2% на вторичное жилье возможно на отдельно взятых территориях, например в моногородах. Об этом заявил российский министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в ходе пресс-конференции в рамках онлайн-форума «ProДФО» во вторник, 16 марта.

По его словам, включение вторички в «дальневосточную ипотеку» на территориях, где «по объективным причинам нового жилья создаваться не может, неэкономично, нецелесообразно», поскольку там уже наблюдается его избыток.

Однако программу можно распространить на моногорода, так как при небольшом населении себестоимость строительства в них может быть в два раза больше, чем рыночная цена жилья, потому строить там «новые кварталы совершенно неэкономично».

На «такие точечно выбранные территории» можно распространить механизм приобретения и на вторичке.

«Покупая жилье на вторичном рынке нового уже не создается, поэтому мы пошли навстречу. Правительство пошло навстречу людям в тех регионах, в которых по объективным причинам жилья не строилось», — сказал министр.

По его словам, в Магаданской области объем ввода нового жилья за год составил всего 9 тыс. кв. м, а на Чукотке — еще меньше.

Чекунков рассказал, что в этих двух регионах «400 с небольшим семей» воспользовались программой «дальневосточной ипотеки», приобретая вторичное жилье.

По словам министра, сейчас главной задачей является увеличение строительства нового жилья. Поэтому ведомство приложит усилия не к расширению механизмов «очень дешевых денег», а к расширению предложения жилья.

Льготная программа «Дальневосточная ипотека» была запущена по поручению президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта «Демография» в декабре 2019 года. Она рассчитана до конца 2024 года. Программа предусматривает субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотеке на покупку жилья молодыми семьями на Дальнем Востоке или строительство дома на земельном участке по программе «Дальневосточный гектар».

В декабре 2019-го Путин заявил, что меры господдержки по льготной ипотеке семей с детьми, введенные для жителей ДФО, могут распространить и на регионы Зауралья.

Замглавы Минфина Алексей Моисеев на заседании совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации в июле 2020 года заявил, что ведомство рассматривает возможность расширения программы «Дальневосточная ипотека» на вторичное жилье, поскольку в городах региона, кроме Якутска, Хабаровска и Владивостока, нет «значимого первичного строительства».