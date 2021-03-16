Толстой заявил о планах ПАСЕ защитить русскоязычных журналистов в Латвии

Председатель Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс обещал незамедлительно принять меры в ситуации с ущемлением прав русскоязычных журналистов в Латвии по итогам соответствующего обращения Союза журналистов России, а также напомнить правительству Латвии об обязательствах. Об этом рассказал 16 марта вице-спикер Госдумы и зампредседателя ПАСЕ Петр Толстой.

По словам Толстого, на встрече с Дамсом он передал ему письмо от Союза журналистов России, тот пообещал передать в комиссию, и комиссару по правам человека Совета Европы Дунье Миятович.

«И, соответственно, принять все меры, чтобы напомнить правительству Латвии об обязательствах, которые Латвия взяла на себя, вступая в Совет Европы», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее глава Союза журналистов России Владимир Соловьев направил письмо Хендрику Дамсу с просьбой обратить внимание «на вопиющее нарушение прав репортеров на осуществление своей профессиональной деятельности на территории Латвии».

Как добавил Толстой, тема ущемления прав журналистов в Латвии без внимания не будет оставлена. В настоящее время Дамс находится с рабочим визитом в Москве.

В начале февраля Национальный совет Латвии по электронным СМИ сообщил о запрете в стране ретрансляции 16 телеканалов, которые вещают на русском языке, в том числе REN TV Baltic и NTV Mir Baltic.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила «Известиям», что ЕС надо задуматься над введением санкций против Риги, которая своими действиями нарушает свободу слова и международные правовые основы.

15 января журналистка Алла Березовская сказала, что в отношении работников российских СМИ в Латвии объявили настоящую травлю. За день до этого бывший редактор портала Baltnews заявил, что латвийские власти используют репрессивные методы по ограничению свободы СМИ, зачищая информационное поле, пытаясь убрать альтернативное мнение. В домах обоих журналистов был проведен обыск.