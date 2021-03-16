Умер звезда фильмов «Чужой» и «Бегущий человек»

На 82-м году жизни умер американский актер Яфет Котто. Об этом 16 марта в Facebook сообщила его жена Тесси Синахон.

«В некоторых своих фильмах ты играл злодеев, но для меня и многих людей ты стал настоящим героем», — написала она.

Супруга Котто отметила, что артиста не стало 13 марта. Причину его смерти Синахон не назвала.

Яфет Котто родился в Нью-Йорке в 1939 году. В кино он начал сниматься с 24 лет. В 1973 году Яфету досталась роль злодея в восьмом фильме бондианы — «Живи и дай умереть». Также зрители знают артиста по картинам «Чужой», «Бегущий человек» и «На той стороне 110-й улицы».